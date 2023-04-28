Молдавия потребовала объяснений из-за слов Медведева о поглощении страны Румынией

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии намерено вызвать посла РФ Олега Васнецова после ряда заявлений российских официальных лиц. Об этом говорится в телеграм-канале внешнеполитического ведомства республики.

"МИДЕИ не будет комментировать абсолютно неприемлемый язык заявлений, сделанных сегодня некоторыми российскими официальными лицами, но мы хотели бы отметить, что посол РФ в Республике Молдова Олег Васнецов будет вызван в министерство для получения объяснений по поводу заявлений, касающихся нашей страны", — отмечается в сообщении.