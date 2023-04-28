Молдавия потребовала объяснений из-за слов Медведева о поглощении страны Румынией
МИД Молдавии вызовет посла России Васнецова из-за заявлений Медведева и Пескова
Дмитрий Медведев. Обложка © VK / Дмитрий Медведев
Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии намерено вызвать посла РФ Олега Васнецова после ряда заявлений российских официальных лиц. Об этом говорится в телеграм-канале внешнеполитического ведомства республики.
"МИДЕИ не будет комментировать абсолютно неприемлемый язык заявлений, сделанных сегодня некоторыми российскими официальными лицами, но мы хотели бы отметить, что посол РФ в Республике Молдова Олег Васнецов будет вызван в министерство для получения объяснений по поводу заявлений, касающихся нашей страны", — отмечается в сообщении.
Напомним, сегодня зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ молдавскому министру на запрет официальным российским лицам посещать республику "отменил" Молдавию и заявил, что такой страны уже нет. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти страны "стремительно дрейфуют" в сторону русофобии.