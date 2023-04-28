КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

28 апреля, 11:34

Молдавия потребовала объяснений из-за слов Медведева о поглощении страны Румынией

МИД Молдавии вызовет посла России Васнецова из-за заявлений Медведева и Пескова

<p>Дмитрий Медведев. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/dm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дмитрий Медведев</a></p>

Дмитрий Медведев. Обложка © VK / Дмитрий Медведев

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии намерено вызвать посла РФ Олега Васнецова после ряда заявлений российских официальных лиц. Об этом говорится в телеграм-канале внешнеполитического ведомства республики.

"МИДЕИ не будет комментировать абсолютно неприемлемый язык заявлений, сделанных сегодня некоторыми российскими официальными лицами, но мы хотели бы отметить, что посол РФ в Республике Молдова Олег Васнецов будет вызван в министерство для получения объяснений по поводу заявлений, касающихся нашей страны", — отмечается в сообщении.

Премьер Молдавии рассказал о секретном чёрном списке россиян после инцидента с Миннихановым

Премьер Молдавии рассказал о секретном чёрном списке россиян после инцидента с Миннихановым

Напомним, сегодня зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ молдавскому министру на запрет официальным российским лицам посещать республику "отменил" Молдавию и заявил, что такой страны уже нет. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти страны "стремительно дрейфуют" в сторону русофобии.

Николь Вербер
  • Новости
  • Молдавия
  • Дмитрий Медведев
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров