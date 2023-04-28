Политолог вспомнил о покушениях на Фиделя Кастро на фоне болезни Вучича и Эрдогана

Политолог и журналист Юрий Светов объяснил, почему зарубежных политиков одного за другим госпитализируют с различными болезнями. На данный момент известно об ухудшении состояния президентов Сербии и Турции Александра Вучича и Реджепа Эрдогана. Одной из причин недомогания эксперт считает прессинг.

"На президента Сербии Александра Вучича оказывается мощный прессинг. Оппозиция внутри страны, Европейский союз, американцы — давят, откуда только можно. Понятно, что ресурсы организма человека не безграничны", — объяснил Светов телеканалу "360".

По словам эксперта, сербская оппозиция состоит из двух флангов, один из которых требует отказаться от Косово и вступить в ЕС, а другой, наоборот, хочет любыми путями отвоевать косовские земли. Сербскому президенту приходится балансировать между двумя сторонами и решать внутриполитические конфликты, а также думать об антироссийских санкциях.

Политолог выразил сомнение в том, что кто-то может целенаправленно "выводить из игры" лидеров, которые чем-либо не угодили Западу. По его оценке, в случае решения "устранить" политиков выбор пал на другие инструменты. В качестве примера он привёл истории десятков неудачных покушений на лидера Кубы Фиделя Кастро.

"Думаю, недомогания политиков, — обычная человеческая ситуация. Тому же Эрдогану 69 лет, он уже 10 лет президент, а до этого был и мэром Стамбула, и премьер-министром Турции. Всё это сказывается. Им просто надо брать пример с президента России Владимира Путина и больше заниматься спортом", — заявил Светов.