Юрист оценил идею МЧС наказывать владельца за любой пожар на его земле
Юрист: Требование о соблюдении противопожарных мер должно быть в договоре аренды
Инициатива МЧС привлекать собственников земли к ответственности даже за чужое нарушение пожарной безопасности на их участках простимулирует их "жёстче контролировать арендатора и не пускать дела на самотёк". Такое мнение в беседе с RT высказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
"Такая инициатива может быть реализована в том случае, если у собственника будет чётко прописана обязанность требовать от арендатора соблюдения мер противопожарной безопасности. Это должно быть прописано в договоре аренды", — заявил он.
Юрист отметил, что вышеназванная мера носит не только карательный, но и профилактический характер.
Накануне сообщалось, что природный пожар в Курганской области охватил шесть тысяч квадратных метров. Возгорание произошло в деревне Логоушка Кетовского муниципального округа. А в посёлке Сосьва Свердловской области в лесном пожаре погибло два человека.
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