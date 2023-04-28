КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 14:37

Юрист оценил идею МЧС наказывать владельца за любой пожар на его земле

Юрист: Требование о соблюдении противопожарных мер должно быть в договоре аренды

Инициатива МЧС привлекать собственников земли к ответственности даже за чужое нарушение пожарной безопасности на их участках простимулирует их "жёстче контролировать арендатора и не пускать дела на самотёк". Такое мнение в беседе с RT высказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

"Такая инициатива может быть реализована в том случае, если у собственника будет чётко прописана обязанность требовать от арендатора соблюдения мер противопожарной безопасности. Это должно быть прописано в договоре аренды", заявил он.

Юрист отметил, что вышеназванная мера носит не только карательный, но и профилактический характер.

Разрушительный пожар в курганской деревне уничтожил более 100 строений и убил женщину

Разрушительный пожар в курганской деревне уничтожил более 100 строений и убил женщину

Накануне сообщалось, что природный пожар в Курганской области охватил шесть тысяч квадратных метров. Возгорание произошло в деревне Логоушка Кетовского муниципального округа. А в посёлке Сосьва Свердловской области в лесном пожаре погибло два человека.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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