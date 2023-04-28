Юрист оценил идею МЧС наказывать владельца за любой пожар на его земле

Инициатива МЧС привлекать собственников земли к ответственности даже за чужое нарушение пожарной безопасности на их участках простимулирует их "жёстче контролировать арендатора и не пускать дела на самотёк". Такое мнение в беседе с RT высказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

"Такая инициатива может быть реализована в том случае, если у собственника будет чётко прописана обязанность требовать от арендатора соблюдения мер противопожарной безопасности. Это должно быть прописано в договоре аренды", — заявил он.