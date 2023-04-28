Врач заявила о риске ранней смерти и рака из-за смога от лесных пожаров

Жизнь по соседству с лесными пожарами грозит риском развития рака и целого ряда других отклонений, рассказала в беседе с Ura.ru врач-терапевт лаборатории "Инвитро-Урал" Марина Константинова. По её словам, при длительном воздействии смог вызывает в организме воспалительный процесс и множество неприятных симптомов.

"Могут появиться такие симптомы, как одышка, затруднение дыхания, кашель, боль в груди, головокружение и головные боли, тошнота и рвота. В целом при накопительном эффекте наблюдается общее снижение иммунитета, обостряются хронические заболевания: бронхиальная астма, бронхит, эмфизема. Повышается риск развития заболеваний верхних и нижних путей. Могут возникнуть ларингиты, трахеиты, аллергические реакции, бронхоспазмы", — предупредила медик.

К другим опасностям она причислила снижение продолжительности жизни, повышение риска патологии беременности и развитие онкологии. А наночастицы токсичных аэрозолей, добавила Константинова, негативно влияют на детскую иммунную систему и поддерживают хроническое воспаление. В самих продуктах горения помимо канцерогенной сажи содержится опасный угарный газ.