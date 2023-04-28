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28 апреля, 15:15

"Я не для кладбищенской земли": Вучич ответил на слухи о болезни просьбой не хоронить его

Вучич попросил не хоронить его после сообщений о госпитализации

Президент Сербии Александр Вучич пошутил, что для кладбищенской земли он ещё молод. Так политик прокомментировал слухи о своей болезни, которые распространил местный новостной портал. Глава государства уже отправился в деловую поездку по Сербии, начав с города Сокобаня.

"Что касается разговоров о состоянии моего здоровья, когда посчитаю, что что-то необходимо и важно, будет сообщение из моего кабинета об этом. Я не в расцвете молодости, чтобы скакать здесь или играть в баскетбол, но я и не для кладбищенской земли завтра утром", объяснил он.

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Напомним, утром в пятницу, 28 апреля, сербские СМИ сообщили о том, что Вучича якобы экстренно госпитализировали. Сам он опроверг информацию и сообщил, что отправляется в тур по Сербии.

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ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

Татьяна Миссуми
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