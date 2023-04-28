"Я не для кладбищенской земли": Вучич ответил на слухи о болезни просьбой не хоронить его

Президент Сербии Александр Вучич пошутил, что для кладбищенской земли он ещё молод. Так политик прокомментировал слухи о своей болезни, которые распространил местный новостной портал. Глава государства уже отправился в деловую поездку по Сербии, начав с города Сокобаня.

"Что касается разговоров о состоянии моего здоровья, когда посчитаю, что что-то необходимо и важно, будет сообщение из моего кабинета об этом. Я не в расцвете молодости, чтобы скакать здесь или играть в баскетбол, но я и не для кладбищенской земли завтра утром", — объяснил он.