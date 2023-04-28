Плюшевый заяц и кровь: Появилось видео из логова педофила в КЧР, где он насиловал дочь знакомой
Педофил из КЧР повёз 14-летнюю дочь знакомой в магазин и изнасиловал в цеху
В Карачаево-Черкесии задержали мужчину 1979 года рождения по подозрению в изнасиловании 14-летней дочери знакомой. Подробности поимки педофила сообщают СУ СК России и МВД по республике.
В КЧР задержали подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки. Видео © t.me / mvd_kchr
"Установлено, что злоумышленник пришёл в квартиру своей знакомой, где находилась её дочь 2009 года рождения. Мужчина под предлогом похода в магазин и покупки сладостей отвёз девочку на территорию деревообрабатывающего цеха, где надругался над ней", — рассказали правоохранители.
Эксперты-криминалисты собрали улики и доказательства на месте изнасилования школьницы. По факту преступления назначен ряд экспертиз. Силовики также показали видео из логова 44-летнего педофила на предприятии. На кадрах видны плюшевая игрушка, напоминающая огромного зайца, и диван со следами крови, покрывала с которого следователи забрали на экспертизу.
Ранее Лайф писал о том, что в Карачаевске обнаружили тело десятилетней девочки с перерезанным горлом. В её убийстве заподозрили соседского 16-летнего подростка, он уже задержан и показал на следственном эксперименте, как похитил и убил школьницу.
t.me / mvd_kchr