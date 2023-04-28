Плюшевый заяц и кровь: Появилось видео из логова педофила в КЧР, где он насиловал дочь знакомой

В Карачаево-Черкесии задержали мужчину 1979 года рождения по подозрению в изнасиловании 14-летней дочери знакомой. Подробности поимки педофила сообщают СУ СК России и МВД по республике.

В КЧР задержали подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки. Видео © t.me / mvd_kchr

"Установлено, что злоумышленник пришёл в квартиру своей знакомой, где находилась её дочь 2009 года рождения. Мужчина под предлогом похода в магазин и покупки сладостей отвёз девочку на территорию деревообрабатывающего цеха, где надругался над ней", — рассказали правоохранители.