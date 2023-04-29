КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

29 апреля, 03:55

Kyodo: Премьер Японии впервые за пять лет посетит Южную Корею

<p>Фумио Кисида и Юн Сок Ёль. Обложка © <a href="https://www.kantei.go.jp" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> премьера Японии, <a href="https://japanese.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=231704&pageIndex=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> президента Южной Кореи</p>

Фумио Кисида и Юн Сок Ёль. Обложка © Сайт премьера Японии, сайт президента Южной Кореи

Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность визита в Южную Корею в начале мая, сообщает агентство Kyodo. Поездка, которая станет первой за пять лет для главы японского правительства, призвана наладить отношения между странами в преддверии саммита "Большой семёрки".

Правительства обеих стран работают над тем, чтобы встреча Кисиды с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем состоялась уже 7–8 мая. Планируется, что в числе прочего они обсудят ракетно-ядерную программу КНДР.

Во время переговоров в марте Кисида и Юн Сок Ёль договорились улучшить отношения Токио и Сеула, которые в последние годы испортились до "худшего уровня за десятилетия", отмечает Kyodo. Основные противоречия стран связаны с колониальным правлением Японии на Корейском полуострове до и во время Второй мировой войны.

МИД увидел угрозу для Дальнего Востока в обострении на Корейском полуострове

МИД увидел угрозу для Дальнего Востока в обострении на Корейском полуострове

Ранее сообщалось, что Южная Корея, США и Япония проводят трёхсторонние учения по противоракетной обороне в Японском море. Они назвали это ответом на запуск ракеты со стороны Северной Кореи. Кроме того, Вашингтон и Сеул заявили о том, что примут совместное заявление по ядерному сдерживанию и КНДР.

Ольга Платонова
  • Новости
  • Япония
  • Южная Корея
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров