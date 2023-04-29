Kyodo: Премьер Японии впервые за пять лет посетит Южную Корею
Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность визита в Южную Корею в начале мая, сообщает агентство Kyodo. Поездка, которая станет первой за пять лет для главы японского правительства, призвана наладить отношения между странами в преддверии саммита "Большой семёрки".
Правительства обеих стран работают над тем, чтобы встреча Кисиды с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем состоялась уже 7–8 мая. Планируется, что в числе прочего они обсудят ракетно-ядерную программу КНДР.
Во время переговоров в марте Кисида и Юн Сок Ёль договорились улучшить отношения Токио и Сеула, которые в последние годы испортились до "худшего уровня за десятилетия", отмечает Kyodo. Основные противоречия стран связаны с колониальным правлением Японии на Корейском полуострове до и во время Второй мировой войны.
Ранее сообщалось, что Южная Корея, США и Япония проводят трёхсторонние учения по противоракетной обороне в Японском море. Они назвали это ответом на запуск ракеты со стороны Северной Кореи. Кроме того, Вашингтон и Сеул заявили о том, что примут совместное заявление по ядерному сдерживанию и КНДР.