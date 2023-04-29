Назван необходимый набор медикаментов для безопасного пикника

При подготовке к отдыху на природе необходимо положить в аптечку перекись водорода или марганцовку, йод или зелёнку, спиртовые салфетки, пластыри, вату и бинты. Об этом рассказал врач-терапевт Рустем Османов.

"Если у вас или ваших спутников есть хронические заболевания, при которых необходим постоянный приём препаратов, обязательно возьмите с собой запас лекарств на весь период отдыха. Приобретите дополнительную упаковку лекарства именно для походной аптечки, чтобы необходимые препараты всегда были в доступе. Кроме того, обратите внимание, чтобы дозировка препаратов соответствовала возрасту, а также проверьте их срок годности", — посоветовал медик в беседе с RT.

Также терапевт советует взять с собой электронный или механический тонометр, если есть проблемы с перепадами артериального давления. Если на природе получили ожог или царапину, необходимо тщательно очистить рану, затем обработать и закрепить стерильную повязку. Для обработки поражённого участка понадобится перекись водорода или марганцовка, йод или зелёнка, спиртовые салфетки, пластыри, вата и бинты.

Османов отметил, что во время активного отдыха можно получить травму или растяжение, поэтому необходимо аптечку дополнить жгутом. Кроме того, в ней должен быть ранозаживляющий крем с пантенолом на случай получения солнечного или бытового ожога. Чтобы при длительном нахождении на активном солнце избежать солнечных ожогов, рекомендуется предварительно воспользоваться солнцезащитным кремом или спреем с фактором защиты 50+ или 30+. Также на природе могут понадобиться адсорбенты, противодиарейные средства и антигистаминные препараты.