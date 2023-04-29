Основатель Twitter раскритиковал Илона Маска и его решение купить соцсеть

Основатель и бывший глава всемирной социальной сети "Твиттер" Джек Дорси, когда-то поддержавший её приобретение миллиардером Илоном Маском, теперь резко критикует нового владельца и его отношение к сделке. Об этом передаёт агентство Bloomberg.

Отвечая на вопрос, считает ли Маска лучшим распорядителем платформы, Дорси ответил отрицательно, а также заявил, что всё вообще пошло не так, как планировалось изначально.

"Не думаю, что он действовал правильно, поняв, что выбрал неудачное время [для покупки соцсети]. Я также не думаю, что правление должно было форсировать продажу", — отметил Дорси.