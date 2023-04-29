В Госдуме назвали 13 важных законов, вступающих в силу в мае

В мае в России вступает в силу более 10 важных законов. О них напомнили в Государственной думе.



























Так, например это закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Он был принят из-за обращений родителей и учителей. Жидкости для электронок содержат вещества, повышающие риск развития злокачественных образований, и способны навредить лёгким и дыхательным путям. Новый закон запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, а также расходников к ним.

Следующий законопроект наделяет президента РФ дополнительными полномочиями по защите страны и граждан в случае принятия незаконных решений или осуществления действий против них, а третий закон вводит ответственность за содействие в исполнении неправомерных решений международных органов об уголовном преследовании российских военнослужащих и добровольцев, а также должностных лиц органов публичной власти.

В числе других майских законов доставка пенсий наличными только Почтой России, пожизненное наказание за госизмену и упрощение получения мер поддержки боцами СВО. Также с начала месяца вступит в силу запрет на заход в российские морские порты иностранных рыболовных судов, если они признаны нарушителями требований международных договоров РФ. Начнут действовать и законы о создании специального ресурса для помощи тяжелобольным детям с информацией о медикаментах, а ФНС будет информировать банки о смерти их клиентов.