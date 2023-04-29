КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

29 апреля, 12:26

В Госдуме назвали 13 важных законов, вступающих в силу в мае

В Госдуме напомнили о законах, которые вступают в силу в мае

В мае в России вступает в силу более 10 важных законов. О них напомнили в Государственной думе.

  • Закон, вступающий в силу в мае. Фото © Госдума
    Закон, вступающий в силу в мае. Фото © Госдума
  • Закон, вступающий в силу в мае. Фото © Госдума
    Закон, вступающий в силу в мае. Фото © Госдума
  • Закон, вступающий в силу в мае. Фото © Госдума
    Закон, вступающий в силу в мае. Фото © Госдума
  • Закон, вступающий в силу в мае. Фото © Госдума
    Закон, вступающий в силу в мае. Фото © Госдума
  • Закон, вступающий в силу в мае. Фото © Госдума
    Закон, вступающий в силу в мае. Фото © Госдума
  • Закон, вступающий в силу в мае. Фото © Госдума
    Закон, вступающий в силу в мае. Фото © Госдума
  • Закон, вступающий в силу в мае. Фото © Госдума
    Закон, вступающий в силу в мае. Фото © Госдума
  • Закон, вступающий в силу в мае. Фото © Госдума
    Закон, вступающий в силу в мае. Фото © Госдума
  • Закон, вступающий в силу в мае. Фото © Госдума
    Закон, вступающий в силу в мае. Фото © Госдума
  • Закон, вступающий в силу в мае. Фото © Госдума
    Закон, вступающий в силу в мае. Фото © Госдума
  • Закон, вступающий в силу в мае. Фото © Госдума
    Закон, вступающий в силу в мае. Фото © Госдума
  • Закон, вступающий в силу в мае. Фото © Госдума
    Закон, вступающий в силу в мае. Фото © Госдума
  • Закон, вступающий в силу в мае. Фото © Госдума
    Закон, вступающий в силу в мае. Фото © Госдума

Закон, вступающий в силу в мае. Фото © Госдума

1 / 13

Так, например это закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Он был принят из-за обращений родителей и учителей. Жидкости для электронок содержат вещества, повышающие риск развития злокачественных образований, и способны навредить лёгким и дыхательным путям. Новый закон запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, а также расходников к ним.

Следующий законопроект наделяет президента РФ дополнительными полномочиями по защите страны и граждан в случае принятия незаконных решений или осуществления действий против них, а третий закон вводит ответственность за содействие в исполнении неправомерных решений международных органов об уголовном преследовании российских военнослужащих и добровольцев, а также должностных лиц органов публичной власти.

С 1 мая дачников ждут новшества: Чем уникальны новые законы и на что обратить внимание в этом сезоне

С 1 мая дачников ждут новшества: Чем уникальны новые законы и на что обратить внимание в этом сезоне

В числе других майских законов доставка пенсий наличными только Почтой России, пожизненное наказание за госизмену и упрощение получения мер поддержки боцами СВО. Также с начала месяца вступит в силу запрет на заход в российские морские порты иностранных рыболовных судов, если они признаны нарушителями требований международных договоров РФ. Начнут действовать и законы о создании специального ресурса для помощи тяжелобольным детям с информацией о медикаментах, а ФНС будет информировать банки о смерти их клиентов.

Ранее в Госдуме разъяснили законопроект о повышении налогов для уехавших россиян. Депутат Светлана Бессараб назвала эту идею объективной, но также отметила, что данная мера затронет и сограждан, которые продолжают работать на территории дружественных стран.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
  • Общество
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров