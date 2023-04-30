Рейс из Парижа в Ереван с россиянами на борту застрял в Кишинёве из-за Турции

Самолёт армянской авиакомпании Fly One Armenia с гражданами России на борту, летевший из Парижа в Ереван, сел в Кишинёве после закрытия Турцией воздушного пространства для этого перевозчика. Об этом пишет телеграм-канал SHOT .

Внутри находятся пассажиры с детьми, уже более двух часов ожидая разрешения ситуации. Глава армянской авиакомпании заявил, что в ближайшее время сообщит о дальнейшем развитии событий.

Ранее Лайф писал, что дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствовали, а граница между странами была закрыта с 1993 года. Но 2 февраля 2022 года между Турцией и Арменией было открыто прямое авиасообщение. Всего в 2022 году состоялось четыре встречи по урегулированию отношений между странами. В ходе переговоров в январе 2023 года стороны даже договорились устранить препятствия для прямых грузовых перевозок.