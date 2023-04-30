В Вашингтоне признали нежелание некоторых стран поддерживать США по Украине
WP: Индия, Египет, Бразилия и Пакистан не согласны с политикой США по Украине
Индия, Бразилия, Пакистан и Египет препятствуют политике США в противостоянии с Россией и Китаем. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на ранее просочившиеся в Сеть документы американской разведки.
"Просочившиеся данные разведки, которые ранее не разглашались, также дают новое представление о препятствиях, с которыми сталкивается Байден в обеспечении глобальной поддержки своих усилий", — отмечается в публикации.
Так, в марте глава МИД Пакистана Хина Раббани Кхар заявила, что её страна "больше не может пытаться сохранять золотую середину между Китаем и Соединёнными Штатами", подчеркнув "настоящее стратегическое партнёрство" с Пекином. Кроме того, в феврале власти страны ожидали давления со стороны Запада, чтобы Исламабад поддержал антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН, в итоге Пакистан воздержался при голосовании.
В документах разведки дана предварительная оценка предложений президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы создать "блок мира во всём мире" для примирения интересов США и Китая и прекращения конфликта на Украине. В свою очередь, Египет пытается преодолеть противостояние из-за украинского конфликта "и парировать требования о военной помощи" как со стороны Москвы, так и со стороны Вашингтона.
Ранее немецкий политик Севим Дагделен заявил, что западные страны всё больше изолируют себя от мира, боясь потерять статус гегемона. По словам депутата, это выражается в жёстких требованиях США и их союзников к странам Глобального Юга участвовать в экономической войне против РФ и поставлять оружие для украинского конфликта.