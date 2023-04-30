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30 апреля, 02:11

В Вашингтоне признали нежелание некоторых стран поддерживать США по Украине

WP: Индия, Египет, Бразилия и Пакистан не согласны с политикой США по Украине

Индия, Бразилия, Пакистан и Египет препятствуют политике США в противостоянии с Россией и Китаем. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на ранее просочившиеся в Сеть документы американской разведки.

"Просочившиеся данные разведки, которые ранее не разглашались, также дают новое представление о препятствиях, с которыми сталкивается Байден в обеспечении глобальной поддержки своих усилий", — отмечается в публикации.

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Так, в марте глава МИД Пакистана Хина Раббани Кхар заявила, что её страна "больше не может пытаться сохранять золотую середину между Китаем и Соединёнными Штатами", подчеркнув "настоящее стратегическое партнёрство" с Пекином. Кроме того, в феврале власти страны ожидали давления со стороны Запада, чтобы Исламабад поддержал антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН, в итоге Пакистан воздержался при голосовании.

В документах разведки дана предварительная оценка предложений президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы создать "блок мира во всём мире" для примирения интересов США и Китая и прекращения конфликта на Украине. В свою очередь, Египет пытается преодолеть противостояние из-за украинского конфликта "и парировать требования о военной помощи" как со стороны Москвы, так и со стороны Вашингтона.

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Ранее немецкий политик Севим Дагделен заявил, что западные страны всё больше изолируют себя от мира, боясь потерять статус гегемона. По словам депутата, это выражается в жёстких требованиях США и их союзников к странам Глобального Юга участвовать в экономической войне против РФ и поставлять оружие для украинского конфликта.

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g20.org

Юлия Коновалова
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