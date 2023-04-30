Россияне активно ищут на майские праздники мангальщиков и занимателей беседок

В конце апреля россияне массово взялись за приобретение товаров для барбекю, поиски поваров и занимателей беседок. Такие выводы сделали аналитики маркетплейса Ozon, сервиса YouDo.com и "МТС банка" на основе исследования расходов жителей страны в преддверии майских праздников.

Самым популярным товаром в последние дни апреля оказались мангалы. По данным маркетплейса Ozon, спрос на них по сравнению с аналогичным периодом марта увеличился в 2,3 раза. Решётки, шампуры и другие принадлежности для пикника показали рост на 60%, мясо — на 25%.

"Интересно, что в этом году из сопутствующих товаров, помимо угля и жидкости для розжига, пользователи Ozon активно покупают средства и аксессуары для чистки гриля, шампуров и решёток. Это говорит о более ответственном потреблении и желании покупателей продлить жизненный цикл товаров", — сообщили авторы исследования.

Многие россияне предпочли отдохнуть без забот, о чём говорит повышенный спрос на услуги мангальщиков (+44%), помощников на пикнике (+38%), выездных поваров (+19%) и даже занимателей беседок (+24%). За труд последних жители РФ готовы отдать в среднем чуть более 1,3 тысячи рублей.

Не менее востребованными на маркетплейсах в эти дни оказались садовые инструменты и принадлежности, а также семена и саженцы.