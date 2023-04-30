Креативные стрижки сочли опасными для собак

От качества стрижки собаки зависит не только порядок в доме, но и здоровье питомца, поэтому в этом вопросе лучше следовать определённым правилам. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

По словам кинолога, нужно грамотно подходить к вопросу стрижки собаки: либо доверять это профессиональному грумеру, либо стричь питомца самостоятельно. Эксперт отметил, что при выборе способов ухода за шерстью обращать внимание нужно на породные особенности. Так, жесткошёрстных собак необходимо тримминговать или выщипывать шерсть вручную по мере необходимости, в противном случае качество шерсти может испортиться.

Голубев также рассказал, что собакам с длинной шерстью может потребоваться только гигиеническая стрижка, а именно подрезание бороды, выстригание шерсти между подушечками лап, в области морды и вокруг хвоста. Тип шерсти также влияет на периодичность стрижки. Например, собаки, имеющие шерсть с подшёрстком, нуждаются только в гигиенических стрижках, а короткие "причёски" им противопоказаны, так как это может спровоцировать полное выпадение шерсти.

"Не гонитесь за модными тенденциями, не нужно делать фигурные стрижки, выстригать коротко шерсть, чтобы собака, например, походила на льва. Неправильный подход к процедуре может сильно навредить питомцу. В погоне за креативным образом не забывайте о пользе для любимца", — призвал кинолог в беседе с РИА "Новости".

Эксперт советует помнить о своевременном вычёсывании питомца, потому что шерсть может сваляться и превратиться в колтуны, а потом их будет сложно прочесать. Кроме того, Голубев рекомендует тщательно выбирать грумера. Предпочтение следует отдавать человеку с опытом, подтверждённым документами.