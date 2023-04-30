Байден встретился с семьёй обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича
Американский лидер Джо Байден пообщался с родственниками репортёра Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, который был арестован в России по подозрению в шпионаже. Информацию об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
На неформальной встрече присутствовали родители журналиста Элла Мильман и Михаил Гершкович, его сестра Даниэль, а также первая леди США Джилл Байден. О чём именно шла беседа, не уточняется.
Напомним, в начале апреля Байден во время телефонного разговора с семьёй Гершковичей пообещал добиться освобождения их сына. Ранее Госдеп присвоил журналисту статус "незаконно удерживаемого". Этот особый режим даёт американским властям дополнительные механизмы, чтобы добиваться освобождения арестованных за рубежом.
Flickr / The White House