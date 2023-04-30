КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 03:18

Байден встретился с семьёй обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича

Американский лидер Джо Байден пообщался с родственниками репортёра Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, который был арестован в России по подозрению в шпионаже. Информацию об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

На неформальной встрече присутствовали родители журналиста Элла Мильман и Михаил Гершкович, его сестра Даниэль, а также первая леди США Джилл Байден. О чём именно шла беседа, не уточняется.

Песков высказался о присвоении Гершковичу статуса "незаконно удерживаемого"

Песков высказался о присвоении Гершковичу статуса "незаконно удерживаемого"

Напомним, в начале апреля Байден во время телефонного разговора с семьёй Гершковичей пообещал добиться освобождения их сына. Ранее Госдеп присвоил журналисту статус "незаконно удерживаемого". Этот особый режим даёт американским властям дополнительные механизмы, чтобы добиваться освобождения арестованных за рубежом.

Обложка ©

Flickr / The White House

Ольга Платонова
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