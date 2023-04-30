Байден встретился с семьёй обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича

Американский лидер Джо Байден пообщался с родственниками репортёра Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, который был арестован в России по подозрению в шпионаже. Информацию об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

На неформальной встрече присутствовали родители журналиста Элла Мильман и Михаил Гершкович, его сестра Даниэль, а также первая леди США Джилл Байден. О чём именно шла беседа, не уточняется.