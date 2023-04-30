Названо идеальное молоко для протеиновых коктейлей после тренировок

Протеиновый коктейль лучше делать на коровьем или соевом молоке. Об этом заявила главный преподаватель в области физиологии упражнений и спортивного питания Университета Хартфордшира Линдси Касс.

Такие коктейли пьют после тренировок для наращивания мышечной массы, сохранения энергии и быстрого восстановления. Но когда они сделаны из растительного молока, по словам Касс, человек получает меньше пользы, так как содержание белка в них ниже.

"Спортсменам-веганам рекомендуется выбирать соевое молоко, которое ближе всего по содержанию белка к коровьему молоку, а не овсяное, миндальное, рисовое или кокосовое молоко, которые содержат очень мало белка. Из-за этого коктейли на основе растительного молока могут быть неэффективны для восстановления после тренировок", — приводятся слова Касс на сайте университета.

Стоит отметить, что в 240 мл коровьего молока содержится восемь граммов белка, в соевом — семь, в овсяном — всего 2,5, а в рисовом — один грамм.