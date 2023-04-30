Американцы ведут политику геноцида в отношении Украины, конечная их цель — полное вырождение страны, считает глава парламента Крыма Владимир Константинов. При этом он убеждён, что в Белом доме прекрасно понимают, что в скором времени жители бывшей Незалежной и российские граждане вновь воссоединятся.

"США ведут в отношении украинского народа политику геноцида. Их окончательная цель — убить народ Украины, чтобы её вырождение состоялось в полном объёме. <...> Это пусть и не основная, но вполне реальная цель Запада", — приводит РИА "Новости" слова Константинова.

Глава крымского парламента также указал, что нынешние киевские власти "задавлены одной проблемой — ответственностью перед своими патронами", а всё остальное их нисколько не беспокоит. В частности, угробленная территория страны, "на которой больше не представляется возможной нормальная жизнь". По мнению Константинова, оптимальный выход для Незалежной — это ликвидация украинского государства с последующим списанием долгов.