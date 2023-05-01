Власти Индии обвинили Украину в лицемерии после публикации оскорбительной карикатуры
В Индии назвали пропаганду МО Украины с карикатурой "истинным лицом" Киева
Скриншот публикации МО Украины. Обложка © Twitter / KanchanGupta
Публикацию Минобороны Украины с карикатурой на индийское божество в Индии признали оскорбительной. Старший советник офиса министра информации страны Канчан Гупта заявил, что эта ситуация отразила истинное лицо киевских властей.
"За этой фальшивкой скрывается настоящее лицо правительства Украины. На пропагандистском плакате изобразили карикатуру на индийскую богиню Ма Кали", — сказал он.
В данный момент публикация удалена. В ней было две фотографии: на одной изображён столб дыма на нефтебазе в Севастополе после атаки дронов, а на другой — рисунок богини смерти Кали в образе Мэрилин Монро. При этом украинское ведомство сочло этот пост "произведением искусства". Примечательно, что незадолго до этого замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова приезжала в Дели просить поддержки у страны.
Лайф рассказывал, что пожар на нефтебазе в Севастополе вспыхнул утром 29 апреля в результате удара украинского беспилотника. Всего было шесть дронов, изначально сообщалось, что два из них достигли цели. Загорелось четыре цистерны с топливом на площади 1000 квадратных метров.