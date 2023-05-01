Рогов заявил, что три бригады ВСУ лишились ресурсов для наступления

Удар российских военных по Павлограду в Днепропетровской области лишил три бригады ВСУ, переброска которых на Запорожское направление завершилась накануне, ресурсов для наступления. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

"Переброска завершена, они на ореховском участке линии соприкосновения, все три бригады. Часть прибыла в населённый пункт Щербаки", — сказал он.

По словам Рогова, 45-я бригада ВСУ укомплектовывалась в Павлограде, там же были основные запасы горюче-смазочных материалов, боеприпасов. Сейчас у противника могут появиться проблемы с доставкой ресурсов, необходимых для боевых действий. На восстановление логистики потребуется несколько дней или даже недель в зависимости от того, как пострадали склады в Павлограде в результате российского удара.