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Опубликовано 1 мая 2023, 12:31
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Рогов заявил, что три бригады ВСУ лишились ресурсов для наступления

Рогов: Удар по Павлограду лишил три бригады ВСУ ресурсов для наступления

Удар российских военных по Павлограду в Днепропетровской области лишил три бригады ВСУ, переброска которых на Запорожское направление завершилась накануне, ресурсов для наступления. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

"Переброска завершена, они на ореховском участке линии соприкосновения, все три бригады. Часть прибыла в населённый пункт Щербаки", — сказал он.

По словам Рогова, 45-я бригада ВСУ укомплектовывалась в Павлограде, там же были основные запасы горюче-смазочных материалов, боеприпасов. Сейчас у противника могут появиться проблемы с доставкой ресурсов, необходимых для боевых действий. На восстановление логистики потребуется несколько дней или даже недель в зависимости от того, как пострадали склады в Павлограде в результате российского удара.

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Напомним, накануне украинские СМИ сообщили о взрыве в Павлограде, там объявили воздушную тревогу. По предварительным данным, произошло возгорание железнодорожного узла, через который ВСУ перебрасывали войска. А сегодня Рогов заявил о завершении Киевом переброски войск в Запорожскую область.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Евгения Колесникова
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