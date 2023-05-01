Россия выслала часть дипломатов Германии

Часть сотрудников немецких дипломатических представительств покинули Россию. Об этом сообщили в МИД Германии, не приведя точное их число.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что ранее ряд работников российских дипмиссий покинули ФРГ, так как их деятельность якобы не соответствовала дипломатическому статусу.

"Российское правительство, со своей стороны, попросило покинуть страну аналогичное количество сотрудников германских миссий. Они покинули Россию сегодня, 1 мая", — указали в немецком МИД.