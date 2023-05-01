Россия выслала часть дипломатов Германии
ФРГ заявила о возвращении из РФ части сотрудников немецких диппредставительств
Часть сотрудников немецких дипломатических представительств покинули Россию. Об этом сообщили в МИД Германии, не приведя точное их число.
Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что ранее ряд работников российских дипмиссий покинули ФРГ, так как их деятельность якобы не соответствовала дипломатическому статусу.
"Российское правительство, со своей стороны, попросило покинуть страну аналогичное количество сотрудников германских миссий. Они покинули Россию сегодня, 1 мая", — указали в немецком МИД.
Напомним, 22 апреля состоялась массовая высылка российских дипломатов из Германии, их забрал прибывший в Берлин спецрейс. В ответ на это в МИД РФ объявили о выдворении из страны более 20 немецких дипломатов. По данным Bild, речь идёт о 34 сотрудниках диппредставительств.
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