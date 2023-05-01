КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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1 мая, 14:25

Россия выслала часть дипломатов Германии

ФРГ заявила о возвращении из РФ части сотрудников немецких диппредставительств

Часть сотрудников немецких дипломатических представительств покинули Россию. Об этом сообщили в МИД Германии, не приведя точное их число.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что ранее ряд работников российских дипмиссий покинули ФРГ, так как их деятельность якобы не соответствовала дипломатическому статусу.

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"Российское правительство, со своей стороны, попросило покинуть страну аналогичное количество сотрудников германских миссий. Они покинули Россию сегодня, 1 мая", — указали в немецком МИД.

Напомним, 22 апреля состоялась массовая высылка российских дипломатов из Германии, их забрал прибывший в Берлин спецрейс. В ответ на это в МИД РФ объявили о выдворении из страны более 20 немецких дипломатов. По данным Bild, речь идёт о 34 сотрудниках диппредставительств.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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