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1 мая, 23:02

Кулеба оценил влияние выборов в США на отношения Вашингтона и Киева

Кулеба: Результаты выборов в США не повлияют на американо-украинские отношения

Американо-украинские отношения не изменятся в зависимости от результатов выборов в США. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я не ожидаю какого-то радикального кризиса в американо-украинских отношениях в зависимости от результатов выборов в США", — сказал Кулеба в эфире телеканала "Рада".

Кулеба также добавил, что действующий президент США Джо Байден уже многое сделал для Украины, и выразил уверенность, что следующим шагом в поддержке Киева станут поставки истребителей F-16.

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Как сообщал Лайф, 25 апреля американский лидер Джо Байден официально заявил, что планирует идти на второй президентский срок. Выборы назначены на ноябрь 2024 года. К этому времени политику уже будет 82 года, а к окончанию срока, конечно, если он одержит победу, Байдену исполнится 86. В Белом доме уже ответили на подобные претензии. Там заявили, что президент выполняет задачи "вопреки возрасту".

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ТАСС / dpa / picture-alliance

Арина Родионова
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