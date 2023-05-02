Кулеба оценил влияние выборов в США на отношения Вашингтона и Киева

"Я не ожидаю какого-то радикального кризиса в американо-украинских отношениях в зависимости от результатов выборов в США", — сказал Кулеба в эфире телеканала "Рада".

Кулеба также добавил, что действующий президент США Джо Байден уже многое сделал для Украины, и выразил уверенность, что следующим шагом в поддержке Киева станут поставки истребителей F-16.

Как сообщал Лайф, 25 апреля американский лидер Джо Байден официально заявил, что планирует идти на второй президентский срок. Выборы назначены на ноябрь 2024 года. К этому времени политику уже будет 82 года, а к окончанию срока, конечно, если он одержит победу, Байдену исполнится 86. В Белом доме уже ответили на подобные претензии. Там заявили, что президент выполняет задачи "вопреки возрасту".