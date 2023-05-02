К зданию Посольства Украины в Москве несут цветы и фото жертв одесской трагедии

В Москве к зданию Посольства Украины несут цветы и портреты жертв националистов, погибших 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов.

Акция памяти жертв одесской трагедии возле Посольства Украины в Москве. Видео © LIFE

Фотографии жертв выставили в ряд возле забора. Рядом лежат таблички с надписью "Одесса. Помним". На снимках указаны годы жизни погибших людей, а также причины их смерти. Некоторых из них нацисты сожгли заживо, кого-то застрелили или забили до смерти. Большинство из них были сторонниками пророссийского движения "Куликово поле".