К зданию Посольства Украины в Москве несут цветы и фото жертв одесской трагедии
В Москве к зданию Посольства Украины несут цветы и портреты жертв националистов, погибших 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов.
Акция памяти жертв одесской трагедии возле Посольства Украины в Москве. Видео © LIFE
Фотографии жертв выставили в ряд возле забора. Рядом лежат таблички с надписью "Одесса. Помним". На снимках указаны годы жизни погибших людей, а также причины их смерти. Некоторых из них нацисты сожгли заживо, кого-то застрелили или забили до смерти. Большинство из них были сторонниками пророссийского движения "Куликово поле".
Напомним, в Одессе 2 мая 2014 года радикалы сожгли людей в Доме профсоюзов, которые укрылись там от боевиков, устроивших до этого бойню на Греческой площади. Всего погибло 48 человек.
Ранее Лайф писал о том, что в самой Одессе люди несут цветы к ограде Дома профсоюзов в день годовщины трагедии. Акция возложения цветов к закладному камню для памятника жертвам националистов проходит и в Донецке.
LIFE