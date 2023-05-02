КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

2 мая, 10:53

К зданию Посольства Украины в Москве несут цветы и фото жертв одесской трагедии

В Москве к зданию Посольства Украины несут цветы и портреты жертв националистов, погибших 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов.

Акция памяти жертв одесской трагедии возле Посольства Украины в Москве. Видео © LIFE

Фотографии жертв выставили в ряд возле забора. Рядом лежат таблички с надписью "Одесса. Помним". На снимках указаны годы жизни погибших людей, а также причины их смерти. Некоторых из них нацисты сожгли заживо, кого-то застрелили или забили до смерти. Большинство из них были сторонниками пророссийского движения "Куликово поле".

Как украинские нацисты заживо сожгли в Одессе людей за прорусскую позицию

Как украинские нацисты заживо сожгли в Одессе людей за прорусскую позицию

Напомним, в Одессе 2 мая 2014 года радикалы сожгли людей в Доме профсоюзов, которые укрылись там от боевиков, устроивших до этого бойню на Греческой площади. Всего погибло 48 человек.

Ранее Лайф писал о том, что в самой Одессе люди несут цветы к ограде Дома профсоюзов в день годовщины трагедии. Акция возложения цветов к закладному камню для памятника жертвам националистов проходит и в Донецке.

Обложка ©

LIFE

Илья Суриков
  • Новости
  • Украина
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров