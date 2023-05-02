Тренер Тарасова рассказала о дружбе с Юдашкиным
Тарасова принесла соболезнования жене и дочери Юдашкина в связи с его смертью
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила соболезнования жене и дочери модельера Валентина Юдашкина в связи с его смертью.
"Как Валентина не стало?! Сначала Вячеслав Зайцев, а теперь он... Знаю, что он сильно болел в последнее время. Приношу глубочайшие соболезнования его жене и дочке", — сказала она в беседе с РИА "Новости".
Тарасова добавила, что никогда не работала вместе с Юдашкиным, но они были знакомы и хорошо дружили. Она выразила сожаление в связи со смертью кутюрье.
Напомним, сегодня, 2 мая, стало известно о смерти 59-летнего модельера Валентина Юдашкина. Известно, что кутюрье долгое время боролся с онкологическим заболеванием.
ТАСС / Сергей Карпухин