Тренер Тарасова рассказала о дружбе с Юдашкиным

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила соболезнования жене и дочери модельера Валентина Юдашкина в связи с его смертью.

"Как Валентина не стало?! Сначала Вячеслав Зайцев, а теперь он... Знаю, что он сильно болел в последнее время. Приношу глубочайшие соболезнования его жене и дочке", — сказала она в беседе с РИА "Новости".