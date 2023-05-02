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2 мая, 11:27

Тренер Тарасова рассказала о дружбе с Юдашкиным

Тарасова принесла соболезнования жене и дочери Юдашкина в связи с его смертью

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила соболезнования жене и дочери модельера Валентина Юдашкина в связи с его смертью.

"Как Валентина не стало?! Сначала Вячеслав Зайцев, а теперь он... Знаю, что он сильно болел в последнее время. Приношу глубочайшие соболезнования его жене и дочке", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

Тарасова добавила, что никогда не работала вместе с Юдашкиным, но они были знакомы и хорошо дружили. Она выразила сожаление в связи со смертью кутюрье.

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Напомним, сегодня, 2 мая, стало известно о смерти 59-летнего модельера Валентина Юдашкина. Известно, что кутюрье долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Илья Суриков
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