КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 11:39

Хачанов уверенно обыграл Рублёва и вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

<p>Обложка © ТАСС / AP / Jim Rassol</p>

Обложка © ТАСС / AP / Jim Rassol

В четвёртом круге турнира категории Masters в Мадриде российский теннисист Карен Хачанов обыграл соотечественника Андрея Рублёва со счётом 7:6, 6:4. Матч длился 1 час 42 минуты.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) – Александр Зверев (Германия). В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Хачанов занимает двенадцатое место, Рублёв — шестое.

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В турнире в Мадриде продолжают выступать и другие российские теннисисты — Аслан Карацев и Даниил Медведев. Последний в третьем круге соревнований обыграл ещё одного российского теннисиста — Александра Шевченко — со счётом 4:6, 6:1, 7:5.

Иван Косицын
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