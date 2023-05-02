Хачанов уверенно обыграл Рублёва и вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

В четвёртом круге турнира категории Masters в Мадриде российский теннисист Карен Хачанов обыграл соотечественника Андрея Рублёва со счётом 7:6, 6:4. Матч длился 1 час 42 минуты.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) – Александр Зверев (Германия). В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Хачанов занимает двенадцатое место, Рублёв — шестое.

В турнире в Мадриде продолжают выступать и другие российские теннисисты — Аслан Карацев и Даниил Медведев. Последний в третьем круге соревнований обыграл ещё одного российского теннисиста — Александра Шевченко — со счётом 4:6, 6:1, 7:5.