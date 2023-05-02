Пригожин сообщил о возможном уничтожении командующего теробороны ВСУ Танцюры

Ранее Лайф писал, как в боях под Артёмовском был ликвидирован нацист из группировки "Гонор" Назарий Грибан, который носил позывной Продюсер. А до этого украинские СМИ также подтвердили информацию о ликвидации в Артёмовске Артура Пашкуляка с позывным Махно, который был командиром украинского батальона имени Шейха Мансура.