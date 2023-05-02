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Регион
Опубликовано 2 мая 2023, 13:05
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Пригожин сообщил о возможном уничтожении командующего теробороны ВСУ Танцюры

Командующий Сил теробороны ВСУ Игорь Танцюра, предварительно, уничтожен под Артёмовском (Бахмутом). Об этом сообщил во вторник основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Предположительно, тот самый бронемобиль, где находился генерал-майор Танцюра. Фото из телеграмм-канала пресс-службы Пригожина

Предположительно, тот самый бронемобиль, где находился генерал-майор Танцюра. Фото из телеграмм-канала пресс-службы Пригожина

По его словам, артиллерия "вагнеровцев" уничтожила бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился, Танцюра. Сейчас данная информация проверяется.

Генерал-майор Танцюра — украинский военачальник, командующий Силами территориальной обороны Вооружённых сил Украины с 15 мая 2022 года. Награждён орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Минобороны РФ рассказало о боях в западной части Артёмовска
Минобороны РФ рассказало о боях в западной части Артёмовска

Ранее Лайф писал, как в боях под Артёмовском был ликвидирован нацист из группировки "Гонор" Назарий Грибан, который носил позывной Продюсер. А до этого украинские СМИ также подтвердили информацию о ликвидации в Артёмовске Артура Пашкуляка с позывным Махно, который был командиром украинского батальона имени Шейха Мансура.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Марина Калегина
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