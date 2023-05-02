Бабушка убитой в Ростове-на-Дону 8-месячной девочки обвинила в жестокой расправе её мать

Отец убитой в Ростове-на-Дону восьмимесячной девочки на самом деле ни в чём не виноват, жестоко расправилась с дочерью его жена. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявила мать подозреваемого Татьяна Ивановна.

"Мой сын ни в чём не виноват, он никогда не допустил бы вот этого всего. <...> Никогда бы он не нанёс вреда ребёнку. Он её (дочь. — прим. Лайфа) не просто любил, он её обожал, трясся над ней", — подчеркнула она.

По словам Татьяны Ивановны, невестка избивала её сына, он даже вызывал участкового, снимал побои и вызывал врачей. Мужчина старался добиться опеки над дочерью, но ничего не вышло. В результате отец жил с супругой ради малышки, только он и воспитывал ребёнка. А вот сообщения о том, что мужчина наркоман, Татьяна Ивановна назвала фейками, как и информацию о его пьяном из-за веществ состоянии во время задержания. Женщина уверена: убила девочку именно мать и свалила всё на супруга.

"Я буду на стороне сына, буду его защищать, потому что всё это враньё", — подчеркнула Татьяна Ивановна.