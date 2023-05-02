Свидетель трагедии в Одессе: Националисты просто пришли и сожгли людей

К трагедии, которая произошла в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, была причастна полиция. Об этом Лайфу завил очевидец, житель этого города Денис. Напомним, тогда в городе радикалы сожгли людей, которые укрылись в здании от боевиков, устроивших до этого бойню на Греческой площади. Погибло 48 человек.

Рассказ свидетеля трагедии в Доме профсоюзов. Видео © LIFE

"Пособником была милиция городская. Я туда ехал, когда узнал, что происходит. Я подъехал на машине, меня остановили и не пропустили туда. Я не смог проехать. Обыскивали машину, я попытался пешком — там оцепление стояло, и никого не пустили. Там везде драки происходили, то есть спокойно туда пройти уже было невозможно. Милиция не давала возможности кому-то прийти туда на помощь, пожарных не пускали — давали людям сгореть там, задохнуться, а националистические элементы просто сжигали и убивали людей, стреляли из пистолетов по окнам", — рассказал Кузьмин.

Он добавил, что находившиеся в Доме профсоюзов пытались выбраться, однако им не давали этого сделать. В тех, кто выглядывал из окон, стреляли, кидали камнями и бутылками с зажигательной смесью.

"Видно было, что спланировано, что толкали националистов и футбольных фанатов, чтобы максимально нанести урон людям, которые с другим мнением. Но они увидели, что ничего не получается. То есть там потихоньку всё затухло, начали местные одесситы расходиться, а эти товарищи, которых привезли, они шли как раз на вокзал, потому что оттуда у них старт был на выезд и туда их привезли", — рассказал Кузьмин.

По его словам, те, кто были в Доме профсоюзов, практически не участвовали в столкновениях, которые были в центре города.

"Если они хотели отомстить, то это не те люди, которым они могли бы отомстить. Они вообще никакого отношения не имели к тем столкновениям. Они просто пришли и сожгли людей", — подчеркнул одессит, добавив, что жертв было гораздо больше.