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Регион
Опубликовано 2 мая 2023, 15:53
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Пригожин ответил на опровержение ВСУ данных о гибели Танцюры

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отреагировал на опровержение ВСУ сообщений о гибели командующего силами территориальной обороны украинских войск Игоря Танцюры.

"Спикер ВСУ Денис Зелинский опроверг гибель Танцюры. Что же, будем работать дальше", — такое сообщение Пригожина опубликовано в телеграм-канале его пресс-службы.

Пригожин потроллил Зеленского из освобождённого Соледара
Пригожин потроллил Зеленского из освобождённого Соледара

Как рассказывал Лайф, сегодня Евгений Пригожин заявил, что артиллерия вагнеровцев уничтожила бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился Танцюра. Но Вооружённые силы Украины поспешили опровергнуть эти сообщения.

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ТАСС / П/с компании "Конкорд"

Александра Вишнякова
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