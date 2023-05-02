Пригожин ответил на опровержение ВСУ данных о гибели Танцюры
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отреагировал на опровержение ВСУ сообщений о гибели командующего силами территориальной обороны украинских войск Игоря Танцюры.
"Спикер ВСУ Денис Зелинский опроверг гибель Танцюры. Что же, будем работать дальше", — такое сообщение Пригожина опубликовано в телеграм-канале его пресс-службы.
Как рассказывал Лайф, сегодня Евгений Пригожин заявил, что артиллерия вагнеровцев уничтожила бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился Танцюра. Но Вооружённые силы Украины поспешили опровергнуть эти сообщения.
ТАСС / П/с компании "Конкорд"