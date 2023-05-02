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2 мая, 15:53
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Пригожин ответил на опровержение ВСУ данных о гибели Танцюры

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отреагировал на опровержение ВСУ сообщений о гибели командующего силами территориальной обороны украинских войск Игоря Танцюры.

"Спикер ВСУ Денис Зелинский опроверг гибель Танцюры. Что же, будем работать дальше", — такое сообщение Пригожина опубликовано в телеграм-канале его пресс-службы.

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Как рассказывал Лайф, сегодня Евгений Пригожин заявил, что артиллерия вагнеровцев уничтожила бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился Танцюра. Но Вооружённые силы Украины поспешили опровергнуть эти сообщения.

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ТАСС / П/с компании "Конкорд"

Александра Вишнякова
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