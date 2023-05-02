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2 мая, 14:06

ВСУ ответили на заявление Пригожина о возможной гибели главы теробороны Украины

ВСУ опровергли сообщение Пригожина о возможной гибели главы теробороны Украины

<p>Командующий Теробороной Украины Игорь Танцюра (в центре) среди других военнослжащих. Фото пресс-службы Офиса президента Украины</p>

Командующий Теробороной Украины Игорь Танцюра (в центре) среди других военнослжащих. Фото пресс-службы Офиса президента Украины

Вооружённые силы Украины официально опровергли сообщение главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что под Артёмовском (украинское название — Бахмут) погиб командующий Сил территориальной обороны Украины генерал Игорь Танцюра.

"Мы официально опровергаем это утверждение. Все живы и здоровы", — заявил спикер командования Сил теробороны Денис Зелинский в комментарии "Суспильному".

Как рассказывал Лайф, сегодня Пригожин заявил, что артиллерия "вагнеровцев" уничтожила бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился, Танцюра.

Минобороны РФ рассказало о боях в западной части Артёмовска

Минобороны РФ рассказало о боях в западной части Артёмовска

Ранее же стало известно, что в боях под Артёмовском был ликвидирован нацист из группировки "Гонор" Назарий Грибан, который носил позывной "Продюсер". А до этого украинские СМИ также подтвердили информацию о ликвидации в Артёмовске Артура Пашкуляка с позывным "Махно", который был командиром украинского батальона имени Шейха Мансура.

Андрей Григорьев
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