ВСУ ответили на заявление Пригожина о возможной гибели главы теробороны Украины
ВСУ опровергли сообщение Пригожина о возможной гибели главы теробороны Украины
Командующий Теробороной Украины Игорь Танцюра (в центре) среди других военнослжащих. Фото пресс-службы Офиса президента Украины
Вооружённые силы Украины официально опровергли сообщение главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что под Артёмовском (украинское название — Бахмут) погиб командующий Сил территориальной обороны Украины генерал Игорь Танцюра.
"Мы официально опровергаем это утверждение. Все живы и здоровы", — заявил спикер командования Сил теробороны Денис Зелинский в комментарии "Суспильному".
Как рассказывал Лайф, сегодня Пригожин заявил, что артиллерия "вагнеровцев" уничтожила бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился, Танцюра.
Ранее же стало известно, что в боях под Артёмовском был ликвидирован нацист из группировки "Гонор" Назарий Грибан, который носил позывной "Продюсер". А до этого украинские СМИ также подтвердили информацию о ликвидации в Артёмовске Артура Пашкуляка с позывным "Махно", который был командиром украинского батальона имени Шейха Мансура.