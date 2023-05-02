В Пентагоне высказались о возможных сроках окончания конфликта на Украине

Боевые действия на территории Украины вряд ли закончатся в текущем году, за это время Киев не сможет реализовать свои политические цели. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

"Я считаю, что для любой из сторон достижение своих политических целей — а война означает достижение политических целей военными средствами — будет очень сложным, очень тяжёлым. И, честно говоря, я не думаю, что есть вероятность того, что это произойдёт в этом году", — сказал он в интервью журналу Foreign Affairs.

Милли при этом заверил, что США не стремятся к войне с Россией, но при этом Вашингтон обращает внимание на вероятность эскалации украинского конфликта.