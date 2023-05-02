В Пентагоне высказались о возможных сроках окончания конфликта на Украине
Генерал США Милли: Украинский конфликт вряд ли закончится в 2023 году
Боевые действия на территории Украины вряд ли закончатся в текущем году, за это время Киев не сможет реализовать свои политические цели. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.
"Я считаю, что для любой из сторон достижение своих политических целей — а война означает достижение политических целей военными средствами — будет очень сложным, очень тяжёлым. И, честно говоря, я не думаю, что есть вероятность того, что это произойдёт в этом году", — сказал он в интервью журналу Foreign Affairs.
Милли при этом заверил, что США не стремятся к войне с Россией, но при этом Вашингтон обращает внимание на вероятность эскалации украинского конфликта.
Ранее сегодня, 2 мая, Марк Милли обсудил с главкомом ВСУ Валерием Залужным ситуацию на Украине. Американский генерал во время беседы подчеркнул непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Незалежной.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo