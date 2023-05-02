В ЦСКА пообещали приложить усилия для восстановления Шведа и поиска напавших

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин заявил о том, что ему неизвестны мотивы напавших на защитника команды Алексея Шведа. Он указал: для их поиска приложат все усилия.

"Алексей находится в лечебном учреждении. Думаю, что потребуется время. Известны ли мотивы напавших? Мне пока нет. В приоритете здоровье игрока. Мы в контакте с клиникой. Приложим все усилия, чтобы Алексей поправился и чтобы найти данных товарищей", — сказал президент клуба в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Он также добавил, что ему ничего не известно о том, сколько займёт восстановление спортсмена. Ватутин рекомендовал обратиться с этим вопросом к медикам.