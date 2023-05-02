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2 мая, 17:37

В ЦСКА пообещали приложить усилия для восстановления Шведа и поиска напавших

Президент ПБК ЦСКА Ватутин: Приложим все усилия, чтобы Алексей Швед поправился

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин заявил о том, что ему неизвестны мотивы напавших на защитника команды Алексея Шведа. Он указал: для их поиска приложат все усилия.

"Алексей находится в лечебном учреждении. Думаю, что потребуется время. Известны ли мотивы напавших? Мне пока нет. В приоритете здоровье игрока. Мы в контакте с клиникой. Приложим все усилия, чтобы Алексей поправился и чтобы найти данных товарищей", — сказал президент клуба в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Он также добавил, что ему ничего не известно о том, сколько займёт восстановление спортсмена. Ватутин рекомендовал обратиться с этим вопросом к медикам.

Отец избитого баскетболиста Шведа рассказал Лайфу о его состоянии

Отец избитого баскетболиста Шведа рассказал Лайфу о его состоянии

Напомним, возле одного из столичных ресторанов неизвестные напали на баскетболиста Алексея Шведа, он получил серьёзную черепно-мозговую травму. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Обложка ©

ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Илья Суриков
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