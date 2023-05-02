Глава IIHF Тардиф лично занялся вопросом возвращения России на соревнования
Глава Международной федерации хоккея IIHF Люк Тардиф высказался о том, как сейчас осуществляется диалог с РФ и Белоруссией по поводу возвращения спортсменов на международные турниры.
"После всех решений IIHF в первую очередь информировала и объяснила российской и белорусской федерациям следующие сроки для переоценки ситуации. И я лично занимаюсь передачей этой информации", — отметил он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
Тардиф подчеркнул, что "никогда не бывает легко", однако он полностью берёт эту задачу на себя.
Напомним, что совет Международной федерации хоккея (IIHF) в феврале прошлого года отстранил от участия в международных соревнованиях российскую и белорусскую сборные из-за ситуации на Украине. Конкретный срок федерация не устанавливала. 22 марта IIHF продлила отстранение российских и белорусских хоккеистов, а глава организации Люк Тардиф заявил, что вопрос о возвращении сборных России и Белоруссии к участию в международных турнирах может быть поднят не ранее чем через год.
ТАСС / DPA / Horst Galuschka