Глава IIHF Тардиф лично занялся вопросом возвращения России на соревнования

Глава Международной федерации хоккея IIHF Люк Тардиф высказался о том, как сейчас осуществляется диалог с РФ и Белоруссией по поводу возвращения спортсменов на международные турниры.

"После всех решений IIHF в первую очередь информировала и объяснила российской и белорусской федерациям следующие сроки для переоценки ситуации. И я лично занимаюсь передачей этой информации", — отметил он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Тардиф подчеркнул, что "никогда не бывает легко", однако он полностью берёт эту задачу на себя.