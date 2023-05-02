ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 мая 2023, 19:05
12048

Пригожин рассказал об итогах сегодняшних боёв ЧВК "Вагнер" за Артёмовск

Пригожин: ЧВК "Вагнер" продвинулась до 160 метров в Артёмовске за сутки

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что подразделения продвинулись 2 мая до 160 метров в Артёмовске (украинское название — Бахмут) в различных направлениях.

"Под контролем противника находится 2,7 квадратного километра. Мы захватили 53 тысячи квадратных метров", — приводит пресс-служба Пригожина его слова.

Минобороны РФ рассказало о боях в западной части Артёмовска
Минобороны РФ рассказало о боях в западной части Артёмовска

Ранее Пригожин сообщал, что за 30 апреля бойцы "Вагнера" продвинулись на расстояние до 230 метров. В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что российские штурмовые отряды продолжают вытеснять ВСУ в западной части Артёмовска и заняли ещё четыре городских квартала.

BannerImage

ТАСС / Андрей Рубцов

Никита Осипов
  • Новости
  • Евгений Пригожин
  • ЧВК "Вагнер"
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar