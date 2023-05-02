Пригожин рассказал об итогах сегодняшних боёв ЧВК "Вагнер" за Артёмовск
Пригожин: ЧВК "Вагнер" продвинулась до 160 метров в Артёмовске за сутки
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что подразделения продвинулись 2 мая до 160 метров в Артёмовске (украинское название — Бахмут) в различных направлениях.
"Под контролем противника находится 2,7 квадратного километра. Мы захватили 53 тысячи квадратных метров", — приводит пресс-служба Пригожина его слова.
Ранее Пригожин сообщал, что за 30 апреля бойцы "Вагнера" продвинулись на расстояние до 230 метров. В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что российские штурмовые отряды продолжают вытеснять ВСУ в западной части Артёмовска и заняли ещё четыре городских квартала.
ТАСС / Андрей Рубцов