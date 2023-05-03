Американский полковник предрёк Зеленскому дилемму

Подполковник армии США Дэниел Дэвис предрёк, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся встать перед сложным выбором: или пойти на мирные переговоры с Москвой или продолжить бои, которые приведут к ещё большей потере территорий.

"Президент Украины Владимир Зеленский не хочет соглашаться на любую сделку, в результате которой украинская территория останется под контролем России. Но реальность такова, что у него нет возможности полностью вытеснить Российскую армию", — написал Дэвис в статье для 19FortyFive.