КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 07:45

Американский полковник предрёк Зеленскому дилемму

Подполковник Дэвис: Зеленскому придётся выбрать между переговорами и боями

Подполковник армии США Дэниел Дэвис предрёк, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся встать перед сложным выбором: или пойти на мирные переговоры с Москвой или продолжить бои, которые приведут к ещё большей потере территорий.

"Президент Украины Владимир Зеленский не хочет соглашаться на любую сделку, в результате которой украинская территория останется под контролем России. Но реальность такова, что у него нет возможности полностью вытеснить Российскую армию", — написал Дэвис в статье для 19FortyFive.

По мнению офицера, даже широко анонсируемое "контрнаступление" Киева не принесёт успехов, поскольку у ВСУ нет достаточного количества вооружения, техники и людей, чтобы противостоять ВС РФ.

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Напомним, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооружённые силы страны выходят на финишную прямую в подготовке контрнаступления. А госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что это самое контрнаступление начнётся в ближайшие недели.

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ТАСС / AP / Michal Dyjuk

Александра Вишнякова
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