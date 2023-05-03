Американский полковник предрёк Зеленскому дилемму
Подполковник Дэвис: Зеленскому придётся выбрать между переговорами и боями
Подполковник армии США Дэниел Дэвис предрёк, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся встать перед сложным выбором: или пойти на мирные переговоры с Москвой или продолжить бои, которые приведут к ещё большей потере территорий.
"Президент Украины Владимир Зеленский не хочет соглашаться на любую сделку, в результате которой украинская территория останется под контролем России. Но реальность такова, что у него нет возможности полностью вытеснить Российскую армию", — написал Дэвис в статье для 19FortyFive.
По мнению офицера, даже широко анонсируемое "контрнаступление" Киева не принесёт успехов, поскольку у ВСУ нет достаточного количества вооружения, техники и людей, чтобы противостоять ВС РФ.
Напомним, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооружённые силы страны выходят на финишную прямую в подготовке контрнаступления. А госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что это самое контрнаступление начнётся в ближайшие недели.
ТАСС / AP / Michal Dyjuk