КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 08:01

Захарова: Не всё польское общество — русофобы

Далеко не все граждане Польши придерживаются русофобских взглядов, есть те, кто называет русофобию безумием. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Кто-то за это (русофобскую позицию. — Прим. Лайфа) деньги получает, кто-то политическую карьеру на этом сделал с подачи "старших братьев" по НАТО... А кто-то исторически придерживается таких взглядов. Но это не всё общество. И это не все люди. И это не все граждане Польши. Мы же читаем, видим, общаемся", — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

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А ранее Мария Захарова заявила, что Москва могла бы разорвать дипотношения с Варшавой, но от этого шага пострадают российские граждане, которые живут и работают в Польше. Обсуждение вопроса разрыва дипотношений началось после захвата польскими властями школы при российском посольстве. В МИД РФ уже выразили Варшаве протест в связи с этими действиями и пообещали жёсткий ответ.

Обложка ©

Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service

Александра Вишнякова
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