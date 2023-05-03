Захарова: Не всё польское общество — русофобы

Далеко не все граждане Польши придерживаются русофобских взглядов, есть те, кто называет русофобию безумием. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Кто-то за это (русофобскую позицию. — Прим. Лайфа) деньги получает, кто-то политическую карьеру на этом сделал с подачи "старших братьев" по НАТО... А кто-то исторически придерживается таких взглядов. Но это не всё общество. И это не все люди. И это не все граждане Польши. Мы же читаем, видим, общаемся", — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.