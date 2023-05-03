Захарова: Не всё польское общество — русофобы
Далеко не все граждане Польши придерживаются русофобских взглядов, есть те, кто называет русофобию безумием. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Кто-то за это (русофобскую позицию. — Прим. Лайфа) деньги получает, кто-то политическую карьеру на этом сделал с подачи "старших братьев" по НАТО... А кто-то исторически придерживается таких взглядов. Но это не всё общество. И это не все люди. И это не все граждане Польши. Мы же читаем, видим, общаемся", — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.
А ранее Мария Захарова заявила, что Москва могла бы разорвать дипотношения с Варшавой, но от этого шага пострадают российские граждане, которые живут и работают в Польше. Обсуждение вопроса разрыва дипотношений началось после захвата польскими властями школы при российском посольстве. В МИД РФ уже выразили Варшаве протест в связи с этими действиями и пообещали жёсткий ответ.
Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service