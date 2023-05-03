Провинцию в Турции вслед за мощным штормом всколыхнуло новое землетрясение

Департамент по чрезвычайным ситуациям Турции сообщает об очередном подземном толчке магнитудой 5,0 в провинции Кахраманмараш, которая располагается на юго-востоке страны.

Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Гёксун, население которого составляет около 56 тысяч человек. Толчок произошёл в среду в 20:16 по местному времени (совпадает с мск. — Прим. Лайфа). Его очаг находился на глубине всего 7 км. Каковы последствия землетрясения, пока не сообщается.