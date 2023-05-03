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3 мая, 18:49

Провинцию в Турции вслед за мощным штормом всколыхнуло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юго-востоке Турции

Департамент по чрезвычайным ситуациям Турции сообщает об очередном подземном толчке магнитудой 5,0 в провинции Кахраманмараш, которая располагается на юго-востоке страны.

Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Гёксун, население которого составляет около 56 тысяч человек. Толчок произошёл в среду в 20:16 по местному времени (совпадает с мск. — Прим. Лайфа). Его очаг находился на глубине всего 7 км. Каковы последствия землетрясения, пока не сообщается.

Дрожь Земли: Разлом плит напомнил о себе новым мощным землетрясением в Турции

Дрожь Земли: Разлом плит напомнил о себе новым мощным землетрясением в Турции

Ранее на одноимённую столицу провинции Кахраманмараш обрушился мощный шторм. Пострадало более 40 человек. В феврале там же произошла серия разрушительных подземных толчков. По словам властей страны, их мощность равна взрыву 500 атомных бомб.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Платонова
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