Трамп уверен, что Байден проспит коронацию Карла III

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден не будет присутствовать на коронации нового короля Великобритании Карла III, так как будет спать в это время. Такое мнение политик высказал в интервью телеканалу GBNews.

"Я думаю, он физически не сможет это сделать, это тяжело ему физически... Он должен быть здесь (интервью записывалось в Великобритании. — Прим. Лайфа) как представитель нашей страны... Это очень неуважительно... Думаю, иметь кого-то в качестве президента США, кто будет спать вместо визита на коронацию, это очень плохое дело", — сказал Трамп.