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3 мая, 19:34

Трамп уверен, что Байден проспит коронацию Карла III

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден не будет присутствовать на коронации нового короля Великобритании Карла III, так как будет спать в это время. Такое мнение политик высказал в интервью телеканалу GBNews.

"Я думаю, он физически не сможет это сделать, это тяжело ему физически... Он должен быть здесь (интервью записывалось в Великобритании. — Прим. Лайфа) как представитель нашей страны... Это очень неуважительно... Думаю, иметь кого-то в качестве президента США, кто будет спать вместо визита на коронацию, это очень плохое дело", сказал Трамп.

Британский король Карл III на коронации наденет мантию деда — Георга VI

Британский король Карл III на коронации наденет мантию деда — Георга VI

Политик также отметил, что обязательно бы поехал на коронацию, если бы возглавлял государство.

Напомним, коронация британского монарха состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Официальным блюдом праздничного обеда станет французский киш, а торжества будут длиться три дня — с 6-го по 8 мая включительно. Помимо основной церемонии планируется концерт с участием мировых звёзд, "большой обед" для всех жителей Британии, а также волонтёрские акции по благоустройству районов.

Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова
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