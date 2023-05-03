Трамп уверен, что Байден проспит коронацию Карла III
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден не будет присутствовать на коронации нового короля Великобритании Карла III, так как будет спать в это время. Такое мнение политик высказал в интервью телеканалу GBNews.
"Я думаю, он физически не сможет это сделать, это тяжело ему физически... Он должен быть здесь (интервью записывалось в Великобритании. — Прим. Лайфа) как представитель нашей страны... Это очень неуважительно... Думаю, иметь кого-то в качестве президента США, кто будет спать вместо визита на коронацию, это очень плохое дело", — сказал Трамп.
Политик также отметил, что обязательно бы поехал на коронацию, если бы возглавлял государство.
Напомним, коронация британского монарха состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Официальным блюдом праздничного обеда станет французский киш, а торжества будут длиться три дня — с 6-го по 8 мая включительно. Помимо основной церемонии планируется концерт с участием мировых звёзд, "большой обед" для всех жителей Британии, а также волонтёрские акции по благоустройству районов.
Flickr / The White House