ВСУ потеряли в Запорожской области около 30 человек и один танк в ходе разведки
Рогов: ВСУ потеряли около 30 человек и один танк на Ореховском направлении
Разведка боем на Ореховском направлении в Запорожской области завершилась для ВСУ потерей около тридцати человек и одного танка. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"По предварительным данным, потери нацистов в неудавшейся разведке боем минимум составили один танк, два бронетранспортёра и порядка 30 боевиков ВСУ", — написал он в телеграм-канале.
Ранее Рогов сообщил, что бронегруппа ВСУ перешла в контрнаступление на Ореховском направлении и напоролась на российских мотострелков. О том, является ли атака тем самым "долго ожидаемым полномасштабным наступлением" ВСУ, попыткой прорыва или разведкой боем, он говорить не взялся. Позднее Рогов заявил, что украинская бронегруппа отступила.
T.me / Минобороны России