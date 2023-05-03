ВСУ потеряли в Запорожской области около 30 человек и один танк в ходе разведки

Разведка боем на Ореховском направлении в Запорожской области завершилась для ВСУ потерей около тридцати человек и одного танка. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По предварительным данным, потери нацистов в неудавшейся разведке боем минимум составили один танк, два бронетранспортёра и порядка 30 боевиков ВСУ", — написал он в телеграм-канале.