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3 мая, 19:53

ВСУ потеряли в Запорожской области около 30 человек и один танк в ходе разведки

Рогов: ВСУ потеряли около 30 человек и один танк на Ореховском направлении

Разведка боем на Ореховском направлении в Запорожской области завершилась для ВСУ потерей около тридцати человек и одного танка. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По предварительным данным, потери нацистов в неудавшейся разведке боем минимум составили один танк, два бронетранспортёра и порядка 30 боевиков ВСУ", — написал он в телеграм-канале.

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Ранее Рогов сообщил, что бронегруппа ВСУ перешла в контрнаступление на Ореховском направлении и напоролась на российских мотострелков. О том, является ли атака тем самым "долго ожидаемым полномасштабным наступлением" ВСУ, попыткой прорыва или разведкой боем, он говорить не взялся. Позднее Рогов заявил, что украинская бронегруппа отступила.

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T.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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