Подмосковный бизнесмен-банкрот мог быть одним из задержанных агентов разведки Украины

По данным агентства, у предпринимателя 1971 года рождения был бизнес в Крыму, но обе его компании признали банкротами. В подмосковной квартире, предположительно, связанной с Евмененко, оказалась некая женщина, но она не стала отвечать на вопросы журналистов. Между тем на опубликованной ФСБ фотографии агентурной сети присутствует бизнесмен. Человек со схожей внешностью и такими же именем и фамилией зарегистрирован в одной из социальных сетей. Кроме того, в его профиле есть фото женщины, похожей на ту, что журналисты видели в квартире, а также кадры возле указанного дома.