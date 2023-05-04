Подмосковный бизнесмен-банкрот мог быть одним из задержанных агентов разведки Украины
Подмосковный бизнесмен мог быть одним из задержанных агентов разведки Киева
Задержанный агент украинской разведки Константин Евмененко. Обложка © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ
Бизнесмен из Московской области Константин Евмененко мог оказаться одним из задержанных агентов разведки Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным агентства, у предпринимателя 1971 года рождения был бизнес в Крыму, но обе его компании признали банкротами. В подмосковной квартире, предположительно, связанной с Евмененко, оказалась некая женщина, но она не стала отвечать на вопросы журналистов. Между тем на опубликованной ФСБ фотографии агентурной сети присутствует бизнесмен. Человек со схожей внешностью и такими же именем и фамилией зарегистрирован в одной из социальных сетей. Кроме того, в его профиле есть фото женщины, похожей на ту, что журналисты видели в квартире, а также кадры возле указанного дома.
Напомним, накануне ФСБ сообщила о предотвращении покушения военной разведки Украины на руководителей Крыма. Киев собирался устранить не только главу республики Сергея Аксёнова, но и председателя парламента региона Владимира Константинова, а также мэра Ялты Янину Павленко. Всего задержано шесть граждан РФ и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки. Аксёнов заявил, что знал о готовящемся покушении, а спецслужбы "вели" подозреваемых.