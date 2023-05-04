КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

4 мая, 10:19

Укравший жилетку Князя экс-лидер "Коррозии металла" избил девушку в Москве

<p>Бывший лидер группы "Коррозия металла". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/50933" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Бывший лидер группы "Коррозия металла". Обложка © Telegram / SHOT

Первый лидер и вокалист коллектива "Коррозия металла" Александр Лазоревич, укравший жилетку лидера группы "Король и Шут" Андрея Князева, избил девушку в центре Москвы. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло позапрошлой ночью в Таганском районе столицы. Из-за чего именно музыкант напал на 28-летнюю москвичку, неизвестно, однако после инцидента она попала в больницу. Врачи диагностировали ушиб мягких тканей головы и правой кисти.

Теперь и так шаткое положение Лазоревича может усугубиться ещё больше: ранее он уже был под подпиской о невыезде из-за кражи. В деле разбирается полиция.

В деле об избиении Шведа нашёлся главный подозреваемый, он до сих пор на свободе

В деле об избиении Шведа нашёлся главный подозреваемый, он до сих пор на свободе

Напомним, в конце апреля с выставки в арт-пространстве "Винзавод" в Москве украли жилетку лидера группы "Король и Шут" Андрея Князева. Оказалось, что её "позаимствовал" экс-лидер "Коррозии металла" Александр Лазоревич. По его словам, он и не думал красть такую ценную вещь, лишь хотел сфотографироваться и вернуть обратно.

Николь Вербер
  • Новости
  • КиШ
  • коррозияметалла
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров