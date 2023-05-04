Укравший жилетку Князя экс-лидер "Коррозии металла" избил девушку в Москве
Бывший лидер группы "Коррозия металла". Обложка © Telegram / SHOT
Первый лидер и вокалист коллектива "Коррозия металла" Александр Лазоревич, укравший жилетку лидера группы "Король и Шут" Андрея Князева, избил девушку в центре Москвы. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, всё произошло позапрошлой ночью в Таганском районе столицы. Из-за чего именно музыкант напал на 28-летнюю москвичку, неизвестно, однако после инцидента она попала в больницу. Врачи диагностировали ушиб мягких тканей головы и правой кисти.
Теперь и так шаткое положение Лазоревича может усугубиться ещё больше: ранее он уже был под подпиской о невыезде из-за кражи. В деле разбирается полиция.
Напомним, в конце апреля с выставки в арт-пространстве "Винзавод" в Москве украли жилетку лидера группы "Король и Шут" Андрея Князева. Оказалось, что её "позаимствовал" экс-лидер "Коррозии металла" Александр Лазоревич. По его словам, он и не думал красть такую ценную вещь, лишь хотел сфотографироваться и вернуть обратно.