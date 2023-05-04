Укравший жилетку Князя экс-лидер "Коррозии металла" избил девушку в Москве

Первый лидер и вокалист коллектива "Коррозия металла" Александр Лазоревич, укравший жилетку лидера группы "Король и Шут" Андрея Князева, избил девушку в центре Москвы. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло позапрошлой ночью в Таганском районе столицы. Из-за чего именно музыкант напал на 28-летнюю москвичку, неизвестно, однако после инцидента она попала в больницу. Врачи диагностировали ушиб мягких тканей головы и правой кисти.

Теперь и так шаткое положение Лазоревича может усугубиться ещё больше: ранее он уже был под подпиской о невыезде из-за кражи. В деле разбирается полиция.