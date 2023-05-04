Пожар произошёл на площадке по переработке автомобильных покрышек на Ставрополье
В Ставропольском крае загорелась площадка по переработке автомобильных покрышек. Кадры с места, снятые шокированными очевидцами, публикует SHOT.
Пожар произошёл на площадке по переработке автомобильных покрышек на Ставрополье. Видео © Telegram / SHOT
Мазут в хуторе Ташла горит уже на площади 500 квадратных метров. С едким пламенем вовсю борются пожарные. Поднимающийся к небу столб дыма виден за несколько километров. К счастью, пострадавших нет.
Ранее пожар произошёл в бытовках в Балашихе Московской области. Пламя охватило 300 квадратных метров жилой площади. В результате возгорания были госпитализированы два человека. Также есть трое погибших.
Telegram / SHOT