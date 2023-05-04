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4 мая, 10:42

Пожар произошёл на площадке по переработке автомобильных покрышек на Ставрополье

В Ставропольском крае загорелась площадка по переработке автомобильных покрышек. Кадры с места, снятые шокированными очевидцами, публикует SHOT.

Пожар произошёл на площадке по переработке автомобильных покрышек на Ставрополье. Видео © Telegram / SHOT

Мазут в хуторе Ташла горит уже на площади 500 квадратных метров. С едким пламенем вовсю борются пожарные. Поднимающийся к небу столб дыма виден за несколько километров. К счастью, пострадавших нет.

МЧС: В 16 населённых пунктах пожары почти за неделю повредили свыше 630 строений

МЧС: В 16 населённых пунктах пожары почти за неделю повредили свыше 630 строений

Ранее пожар произошёл в бытовках в Балашихе Московской области. Пламя охватило 300 квадратных метров жилой площади. В результате возгорания были госпитализированы два человека. Также есть трое погибших.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер
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