В Ставропольском крае загорелась площадка по переработке автомобильных покрышек. Кадры с места, снятые шокированными очевидцами, публикует SHOT.

Пожар произошёл на площадке по переработке автомобильных покрышек на Ставрополье. Видео © Telegram / SHOT

Мазут в хуторе Ташла горит уже на площади 500 квадратных метров. С едким пламенем вовсю борются пожарные. Поднимающийся к небу столб дыма виден за несколько километров. К счастью, пострадавших нет.