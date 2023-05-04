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4 мая, 10:40

Лидер правой нидерландской партии назвала неуместным визит Зеленского и отказалась от встречи

Лидер нидерландской партии ван дер Плас отказалась встречаться с Зеленским

Лидер правой нидерландской партии "Фермерско-гражданское движение" Каролин ван дер Плас не захотела встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Нидерланды.

Ван дер Плас напомнила, что 4 мая в Нидерландах вспоминают голландских жертв Второй мировой войны. На этом фоне внезапная поездка Зеленского выглядит крайне неуместной, написала она в "Твиттере".

"Именно это (День памяти жертв. — Прим. Лайфа) должно быть в центре внимания 4 мая. Не Зеленский. Я думаю, что его визит очень неуместен", — написала Ван дер Плас.

Политик добавила, что уже поставила в известность главу палаты представителей Нидерландов о намерении пропустить встречу с украинским президентом.

Зеленский в Гааге встретится с руководством Международного уголовного суда

Зеленский в Гааге встретится с руководством Международного уголовного суда

О визите Зеленского в Нидерланды стало известно сегодня ночью. Накануне глава Незалежной посещал Финляндию по приглашению местного президента Саули Ниинистё.

Обложка ©

ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Максим Плетнёв
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