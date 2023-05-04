Лидер правой нидерландской партии назвала неуместным визит Зеленского и отказалась от встречи
Лидер нидерландской партии ван дер Плас отказалась встречаться с Зеленским
Лидер правой нидерландской партии "Фермерско-гражданское движение" Каролин ван дер Плас не захотела встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Нидерланды.
Ван дер Плас напомнила, что 4 мая в Нидерландах вспоминают голландских жертв Второй мировой войны. На этом фоне внезапная поездка Зеленского выглядит крайне неуместной, написала она в "Твиттере".
"Именно это (День памяти жертв. — Прим. Лайфа) должно быть в центре внимания 4 мая. Не Зеленский. Я думаю, что его визит очень неуместен", — написала Ван дер Плас.
Политик добавила, что уже поставила в известность главу палаты представителей Нидерландов о намерении пропустить встречу с украинским президентом.
О визите Зеленского в Нидерланды стало известно сегодня ночью. Накануне глава Незалежной посещал Финляндию по приглашению местного президента Саули Ниинистё.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky