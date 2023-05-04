Немецким журналистам грозит статья за разглашение гостайны о визите Зеленского в Берлин

Полиция Берлина возбудила дело по факту разглашения государственной тайны после публикации информации о возможном приезде в немецкую столицу президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Специализированный отдел земельного управления криминальной полиции начал расследование по подозрению в разглашении сведений, являющихся государственной тайной", — уточняется в тексте полиции.

Поводом к разбирательству стала статья в одной из немецких газет, где сообщалось о визите украинского лидера, а также приводились секретные данные о планировании поездки и принимаемых мерах безопасности, о которых якобы рассказал сотрудник полиции. В ведомстве поспешили опровергнуть слив информации.

"Я считаю невыносимым, что, если верить статье в газете, один-единственный сотрудник таким постыдным образом наносит ущерб репутации берлинской полиции как на национальном, так и на международном уровне. Могу только предположить, что человек не осознавал последствий своих действий", — возмутилась начальник полиции Барбара Словик.

По её словам, пострадала репутация полиции как надёжного органа, поэтому предстоит провести тщательное расследование и установить виновных.