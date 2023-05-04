Немецким журналистам грозит статья за разглашение гостайны о визите Зеленского в Берлин
Полиция Берлина завела дело о разглашении гостайны о визите Зеленского
Полиция Берлина возбудила дело по факту разглашения государственной тайны после публикации информации о возможном приезде в немецкую столицу президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении ведомства.
"Специализированный отдел земельного управления криминальной полиции начал расследование по подозрению в разглашении сведений, являющихся государственной тайной", — уточняется в тексте полиции.
Поводом к разбирательству стала статья в одной из немецких газет, где сообщалось о визите украинского лидера, а также приводились секретные данные о планировании поездки и принимаемых мерах безопасности, о которых якобы рассказал сотрудник полиции. В ведомстве поспешили опровергнуть слив информации.
"Я считаю невыносимым, что, если верить статье в газете, один-единственный сотрудник таким постыдным образом наносит ущерб репутации берлинской полиции как на национальном, так и на международном уровне. Могу только предположить, что человек не осознавал последствий своих действий", — возмутилась начальник полиции Барбара Словик.
По её словам, пострадала репутация полиции как надёжного органа, поэтому предстоит провести тщательное расследование и установить виновных.
Ранее стало известно, что Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера ФРГ Олафа Шольца. Немецкие журналисты даже узнали, что гость приземлится в военной части столичного аэропорта BER и заселится в отель сети Ritz-Carlton. К операции планировали привлечь снайперов и собак-взрывников. В Киеве были серьёзно разочарованы тем, что в СМИ просочилась информация о предстоящей поездке президента Украины в Берлин.
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