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4 мая, 16:30

17-летнего обвиняемого в терроризме задержали в Армении по запросу МВД России

В Армении задержан 17-летний россиянин, разыскиваемый по обвинению в терроризме

<p>Обложка © Facebook (pапрещён в РФ) / ՀՀ ոստիկանություն / Police of the Republic of Armenia</p>

Обложка © Facebook (pапрещён в РФ) / ՀՀ ոստիկանություն / Police of the Republic of Armenia

В Ереване задержали 17-летнего россиянина, который объявлен на родине в розыск по обвинению в терроризме. О поимке парня МВД РФ уже проинформировано, сообщается на сайте полиции Армении.

"3 мая в одном из домов района Назарбекян в Ереване был обнаружен, задержан и доставлен в отдел полиции 17-летний Ярослав И․, который с 17 февраля находился в розыске сотрудниками правоохранительных органов Волгоградской области РФ по обвинению в терроризме", — уточнили в полиции.

Обвиняемый доставлен в отделение, ему уже избрана мера пресечения в виде ареста. Предполагается, что фигурант будет передан российским силовикам.

Появилось видео жёсткого задержания россиянина в Киргизии по запросу ФСБ

Появилось видео жёсткого задержания россиянина в Киргизии по запросу ФСБ

А ранее Елену Блиновскую, известную своими онлайн-марафонами по исполнению желаний, задержали на границе с Белоруссией. В отношении блогерши возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей.

Андрей Бражников
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