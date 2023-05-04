17-летнего обвиняемого в терроризме задержали в Армении по запросу МВД России
В Армении задержан 17-летний россиянин, разыскиваемый по обвинению в терроризме
Обложка © Facebook (pапрещён в РФ) / ՀՀ ոստիկանություն / Police of the Republic of Armenia
В Ереване задержали 17-летнего россиянина, который объявлен на родине в розыск по обвинению в терроризме. О поимке парня МВД РФ уже проинформировано, сообщается на сайте полиции Армении.
"3 мая в одном из домов района Назарбекян в Ереване был обнаружен, задержан и доставлен в отдел полиции 17-летний Ярослав И․, который с 17 февраля находился в розыске сотрудниками правоохранительных органов Волгоградской области РФ по обвинению в терроризме", — уточнили в полиции.
Обвиняемый доставлен в отделение, ему уже избрана мера пресечения в виде ареста. Предполагается, что фигурант будет передан российским силовикам.
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