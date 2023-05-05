В Госдуме предложили посылать на конфликтные встречи депутатов наподобие Валуева

На потенциально конфликтные мероприятия нужно посылать депутатов наподобие Николая Валуева, в прошлом чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе, либо вовсе воздержаться от участия в них. Такое мнение Лайфу высказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов, комментируя нападение на секретаря делегации России на заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре Валерия Ставицкого.

"Задача таких украинских провокаторов в том, чтобы максимально опорочить авторитет и репутацию парламента Турции. Поэтому я думаю, что лучше либо воздержаться от участия в таких мероприятиях, или посылать на них таких депутатов как Николай Валуев, он бы смотрелся там более органично", — сказал парламентарий.

Гаврилов считает, что при потворстве и поддержке западных правительств в Европе создаются экстремистские сообщества среди украинских беженцев, которые провоцируют агрессию и держат в страхе иностранных туристов, в том числе и самих же вынужденных переселенцев. Украинские депутаты с начала 2000-х годов — особенно из националистических фракций — демонстрируют пренебрежительное наплевательское отношение как к формату международных мероприятий, так и к депутатам из других стран, в том числе из России, добавил он.

"Я думаю, что нужно во-первых потребовать от стран, которые организуют такие мероприятия, в данном случае с Турции, обеспечение всех необходимых мер безопасности и наказания провокаторов, а также потребовать исключить возможность их дальнейшего участия во всех международных организациях и мероприятиях", — сказал политик.

Также, считает Гаврилов, необходимо подумать о целесообразности участия России в подобного рода организациях, которые перестают укреплять межпарламентское сотрудничество, а "служат только прикрытием и возможностью для экстремистских действий украинских провокаторов". Их действия наносят огромный ущерб репутации стран-организаторов, добавил депутат.