Ловить или не ловить?: Что грозит отчаянным гурманам, которые рискнут сварить вирусный суп из майских жуков
Диетолог Соломатина не рекомендовала пробовать суп из майских жуков
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В Германии и Франции до середины XX века был популярен весьма необычный суп — из майских жуков. Это одно из немногих европейских блюд, приготовленных из насекомых. В последнее недели рецепт этого супа завирусился в Сети, и Лайф решил узнать у врача-диетолога Елены Соломатиной, чем грозит употребление этого кулинарного "шедевра".
"У каждого народа есть какие-то свои блюда в рационе. Скажем, в племени масаи едят навозные лепешки, добавляют туда глину — своеобразное, с нашей точки зрения, блюдо. Где-то во Франции используют в пищу лягушек, где-то едят различных личинок, опарышей, тех же сверчков. Есть какие-то вещи, к которым местный народ адаптируется, их пищеварительная система, у них вырабатываются ферменты", — отметила Соломатина.
По словам врача, тут играют роль многие факторы, в том числе иммунной системы. Если она привыкла к такого рода пище, то реакция будет спокойной. Диетолог рассказала, что и в нашей стране во время войны тоже ели совершенно необычные вещи, например голубей.
"Если мы говорим о жуках, личинках, лягушках, понятно, что французы не охотятся за лягушками в болотах, они не вылавливают их. Сверчков тоже не собирают за печкой. То есть есть специальные фермы, специальное питание. То есть есть определённые условия. Если майские жуки питаются растениями, они достаточно чистые", — говорит собеседница Лайфа.
Однако растения в России сейчас совсем не такие, какие были в Германии в начале прошлого века, потому что деревья, которые растут в мегаполисе или рядом, накапливают уже совершенно другие компоненты, и мы не можем сказать, что сейчас содержится в этих майских жуках, добавила врач. Следовательно, как этот суп отразится на здоровье, сказать сложно. По оценке Соломатиной, в случае употребления этого блюда как минимум будет аллергия, поэтому она не советует его есть.
Ранее эндокринолог Зухра Павлова оценила, может ли еда из насекомых заменить мясо. Специалист напомнила, что исследователи до сих пор не пришли к единому мнению на этот счёт, поэтому как врач она бы "за еду из насекомых не агитировала".