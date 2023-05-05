Ловить или не ловить?: Что грозит отчаянным гурманам, которые рискнут сварить вирусный суп из майских жуков

В Германии и Франции до середины XX века был популярен весьма необычный суп — из майских жуков. Это одно из немногих европейских блюд, приготовленных из насекомых. В последнее недели рецепт этого супа завирусился в Сети, и Лайф решил узнать у врача-диетолога Елены Соломатиной, чем грозит употребление этого кулинарного "шедевра".

"У каждого народа есть какие-то свои блюда в рационе. Скажем, в племени масаи едят навозные лепешки, добавляют туда глину — своеобразное, с нашей точки зрения, блюдо. Где-то во Франции используют в пищу лягушек, где-то едят различных личинок, опарышей, тех же сверчков. Есть какие-то вещи, к которым местный народ адаптируется, их пищеварительная система, у них вырабатываются ферменты", — отметила Соломатина.

По словам врача, тут играют роль многие факторы, в том числе иммунной системы. Если она привыкла к такого рода пище, то реакция будет спокойной. Диетолог рассказала, что и в нашей стране во время войны тоже ели совершенно необычные вещи, например голубей.

"Если мы говорим о жуках, личинках, лягушках, понятно, что французы не охотятся за лягушками в болотах, они не вылавливают их. Сверчков тоже не собирают за печкой. То есть есть специальные фермы, специальное питание. То есть есть определённые условия. Если майские жуки питаются растениями, они достаточно чистые", — говорит собеседница Лайфа.

Однако растения в России сейчас совсем не такие, какие были в Германии в начале прошлого века, потому что деревья, которые растут в мегаполисе или рядом, накапливают уже совершенно другие компоненты, и мы не можем сказать, что сейчас содержится в этих майских жуках, добавила врач. Следовательно, как этот суп отразится на здоровье, сказать сложно. По оценке Соломатиной, в случае употребления этого блюда как минимум будет аллергия, поэтому она не советует его есть.