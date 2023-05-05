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5 мая, 16:48

Сверкнувшая розовыми трусами на могиле Горшка маникюрша стала фигуранткой уголовного дела

По факту голой фотосессии фанатки "КиШа" на могиле Горшка возбуждено уголовное дело

<p>Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ugly_dead_doll</p>

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ugly_dead_doll

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту обнажённой фотосессии фанатки "Короля и Шута". Маникюрша Алевтина оголила ягодицы на могиле лидера коллектива Михаила Горшенёва, чем повергла вдову и поклонников музыканта в шок.

"Возбуждено дело по ст. 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Ведём расследование", — сообщили в УМВД РФ по региону.

По данной статье маникюрше в розовом грозит штраф в 40 тысяч рублей либо в размере зарплаты. В качестве альтернативы — исправительные работы до года или арест сроком до трёх месяцев.

Беглая маникюрщица извинилась перед вдовой Горшка за стриптиз на могиле и гавкнула на его фанатов

Беглая маникюрщица извинилась перед вдовой Горшка за стриптиз на могиле и гавкнула на его фанатов

Напомним, о произошедшем на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге стало известно 4 мая. Поклонники легендарной группы пришли в ужас, увидев полуголую девушку в розовом на могиле их кумира. Петиция с требованием наказать Алевтину набрала больше тысячи подписей. После огласки маникюрша, являющаяся гражданкой Белоруссии, сбежала в Литву.

Ирина Фальке
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