Сверкнувшая розовыми трусами на могиле Горшка маникюрша стала фигуранткой уголовного дела

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту обнажённой фотосессии фанатки "Короля и Шута". Маникюрша Алевтина оголила ягодицы на могиле лидера коллектива Михаила Горшенёва, чем повергла вдову и поклонников музыканта в шок.

"Возбуждено дело по ст. 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Ведём расследование", — сообщили в УМВД РФ по региону.

По данной статье маникюрше в розовом грозит штраф в 40 тысяч рублей либо в размере зарплаты. В качестве альтернативы — исправительные работы до года или арест сроком до трёх месяцев.