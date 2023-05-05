На куполе Сенатского дворца Кремля устранили последствия атаки дронов
На куполе Сенатского дворца Кремля заменили повреждённые дронами листы
Купол Сенатского дворца. Фото © LIFE
Два медных листа на куполе Сенатского дворца в Московском Кремле, повреждённые в результате атаки беспилотников в ночь на 3 мая, уже заменили. Об этом сообщила РИА "Новости" пресс-секретарь Управления делами Президента России Елена Крылова.
"Два медных листа заменены, работы завершены", — коротко проинформировала она.
Напомним, в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. При этом повреждены оказались два медных листа обшивки купола.