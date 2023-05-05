Аленичев допустил возвращение в "Спартак"

Бывший главный тренер ФК "Спартак" Дмитрий Аленичев не исключил, что может вернуться в команду, но "на любое предложение бросаться не будет", поэтому руководству клуба придётся подумать о притягательных условиях сотрудничества.

"Будет шанс вернуться в "Спартак" — вернусь. Будет предложение, значит, будем смотреть на условия. Конечно, планирую в будущем тренировать. Но на любое предложение я бросаться не буду. У меня были варианты, которые мне были просто не очень интересны", — ответил он на вопрос издания "Спорт-Экспресс" о своём желании работать в "Спартаке".