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5 мая, 17:04

Аленичев допустил возвращение в "Спартак"

Аленичев готов вернуться в "Спартак", если появится шанс и понравятся условия

Бывший главный тренер ФК "Спартак" Дмитрий Аленичев не исключил, что может вернуться в команду, но "на любое предложение бросаться не будет", поэтому руководству клуба придётся подумать о притягательных условиях сотрудничества.

"Будет шанс вернуться в "Спартак" — вернусь. Будет предложение, значит, будем смотреть на условия. Конечно, планирую в будущем тренировать. Но на любое предложение я бросаться не буду. У меня были варианты, которые мне были просто не очень интересны",  ответил он на вопрос издания "Спорт-Экспресс" о своём желании работать в "Спартаке".

Аленичев занимал пост главного тренера клуба в сезоне 2015/2016. Но чемпионами России его подопечные стали позже, когда тренировать их взялся Массимо Каррера.

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Ранее сообщалось, что контракт главного тренера ФК "Динамо" Славиши Йокановича завершится в конце текущего сезона, но его могут продлить, если команда попадёт в тройку лидеров по итогам турнира.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Татьяна Миссуми
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