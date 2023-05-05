После народного схода в Белорецке арестовали пристававших к школьницам мигрантов
Пристававших к школьницам мигрантов арестовали после драки с жителем Белорецка
В Башкортостане суд арестовал двух иностранцев после конфликта в Белорецке с местным жителем, сообщили в СУ СК РФ по республике.
4 мая сотрудники регионального управления МВД начали изучать инцидент с разборкой между мигрантами и несколькими местными жителями в Белорецке. Конфликт возник на почве того, что иностранцы предложили трём девочкам 13 и 15 лет сесть в машину, чтобы подвезти.
Испугавшись, одна из них рассказала об этом матери, которая сообщила о подозрительных незнакомцах брату своего мужа. Тот решил разобраться лично, в результате чего мигранты избили мужчину. Конфликт даже привёл к народному сходу. В дело вмешалась полиция. Виновников переполоха задержали. Возбуждено дело по факту хулиганства.
"Личности обвиняемых были установлены, и вскоре они были задержаны. <...> Судом по ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в Следственном комитете.
Ранее Лайф сообщал, что суд арестовал трёх подозреваемых в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Поиски основного подозреваемого, который мог сбежать из России, продолжаются.
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